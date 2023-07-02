"أموال السعودية" أثارت غضبه .. لويس كاسترو ينفعل بعد سؤاله عن عرض النصر

سؤال صحفي برازيلي حول عرض النصر يستفز المدرب البرتغالي ويخرجه عن شعوره

لم يتعامل البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني لبوتافوجو البرازيلي، بصدر رحب مع أسئلة الصحفيين البرازيليين حول عرض النصر السعودي له، وبدى غاضبًا في أحد المؤتمر الصحفية الأخيرة له.

التقارير السعودية والأجنبية تتحدث عن اتفاق تم بين النصر والمدرب البرتغالي، ومصادرنا في "GOAL" أكدت بالفعل أن الصفقة تقترب من الإعلان الرسمي.

لكن كاستر انفعل على أحد الصحفيين، بعدما حاول الأخير التلميح لسعي المدرب خلف الأموال، إذ قال في فيديو مترجم من قبل الحساب الشهير "VIVA SPORT" المهتم بالكرة البرازيلية: "ما مدى تقديرك لفرص العمل؟، ماذا ستفعل؟، ستفكر فيها أم ستتركها جانبًا؟، يعتمد الأمر على بعض الظروف صحيح؟، بالضبط يعتمد!، مثل أي شخص موجود حاليًا في هذه القاعة، كلكم دون أي استثناء، نحن لا يمكن أن نكون منافقين".

وأضاف: "لا لا!، لا تحاول أن تزايد عليّ، أنتم تعرفون من أكون، عيني في عينكم، جميعكم تبحثون عن الأفضل لحياتكم، جميعكم تبحثون عن ذلك لأجل أبنائكم، هذه أكبر مسؤوليتنا في الحياة، من هم؟!، إنهم أبناؤنا!، هم لم يطلبوا منا المجيء للدنيا، أنتم من أردتم ذلك، من الذي يجب عليه أن يعتني بهم؟، أنتم!، ماذا يجب أن تفعلون؟، أن توفروا لهم دائمًا أفضل الظروف المعيشية، من خلال ماذا؟، عن طريق أن تكونوا قدوة لهم في العمل الجاد والإخلاص والصدق، وهذا ما فعلته أنا هنا؛ الجد والإخلاص والصدق، وسأستمر في عمل ذلك".

كاسترو اختتم: "أعرف ما بنيته هنا، بدون أدنى شك اليوم بوتافوجو مختلف تمامًا، إن اعترفتم بذلك أم لا!، فالأمر منتهٍ بالنسبة لي، وهذا لا يعتمد على شخص واحد، إذا رحل لاعب الفريق تشي تشي، فإنه سيستمر كلاعب، إذا غادرت أنا بوتافوجو، سيستمر الفريق، لو رحل أي لاعب، سيواصل بوتافوجو مسيرته، لأنه لا يعتمد على أحد، يعتمد فقط على مكانته وتاريخه العظيم".