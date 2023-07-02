سخرية من السعودية أم نفي للشائعات؟ .. مارسيلو بروزوفيتش يعود لإثارة الجدل بعد اجتماع النصر

الكرواتي حير الجماهير السعودية قبل مجيئه، فهل تتم الصفقة في النهاية أم أن مصيرها سيكون الفشل؟

لا صوت يعلو فوق صوت الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ لاعب وسط إنتر الإيطالي، حاليًا في الوسط الرياضي النصراوي، في ظل المحاولات الجادة لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

التقارير السعودية ومنها صحيفة "الرياضية" كانت قد نشرت صورة بالأمس للاعب من العاصمة الفرنسية "باريس" زاعمة أنها خلال وجوده في أحد الفنادق، للاجتماع مع مسؤولي العالمي، لوضع الرتوش الأخيرة قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

ورغم أن عدة مصادر أجنبية وعربية ومنها قنوات "بي إن سبورتس" أكدت أن الاتفاق بين الطرفين قد تم بالفعل بنجاح، وموافقة النادي الإيطالي على رحيل الكرواتي مقابل 18 مليون يورو إلا أن الأخير لم يدع مشجعي النصر يحتفلون بالصفقة.

بروزوفيتش عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قام بنشر صورة غامضة لخيمة، دون التعليق بأي كلمة عليها، ليترك العنان للجمهور، لتخمين مقصده.

الجمهور السعودي منه من تعامل مع الموقف بطريقة ساخرة، فجماهير الأندية المنافسة سخرت من النصر، معتبرة الصورة أنها سخرية من العالمي وتشبيه له بالمسرح أو السيرك، أما جزء من جمهور النصر فسخر أيضًا، مطالبًا بسحب هاتفه منه حال التعاقد معه.

أما جزء من الجماهير فاعتبر أنها صورة لخيمة وصحراء، معتبرين ذلك سخرية من الأجواء السعودية، ومطالبين بإيقاف الصفقة فورًا.

لكن وفقًا لتصرفات بروزوفيتش في الفترة الأخيرة، فالتفسير الأقرب لموقفه هو رغبته في نفي التقارير التي تؤكد اتفاقه مع مسؤولي النصر وإتمام الصفقة، فقد اعتاد على نشر "ستوريهات" غامضة مع انتشار مثل هذه التقارير، لينفي بطريقته الخاصة الشائعات.

وبالفعل أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الكرواتي لم يتفق بعد مع الجانب السعودي، ولا يزال يعطل إتمام الصفقة، في ظل رغبته في الحصول على مكافأة خاصة من إنتر قبل الرحيل، كـ"نهاية خدمة".