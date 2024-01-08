أخبار النصر اليوم | حكم قضائي قد يهدد العالمي ونجم الفريق يصدم ناديه السابق

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الثامن من يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثامن من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيديو | حسمها نجم الشباب .. متعب الحربي يرد بتصريح رسمي على عروض الهلال والنصر

وأخيرًا، ظهر متعب الحربي؛ نجم الشباب السعودي، للرد بشكل رسمي على الأنباء المتداولة حوله بشأن رحيله عن الليث الأبيض نحو أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، لإنهاء الجدل. (طالع التفاصيل)

حكم نهائي في قضية بيتروس

أوضح المستشار القانوني أحمد الشيخي أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت قرارها النهائي في شكوى اللاعب البرازيلي بيتروس ماتيوس ضد ناديه السابق النصر.

الشيخي لم يكشف عن تفاصيل القرار، واكتفى بالتأكيد على أنه سيصل رسميًا للأطراف المعنية قريبًا.

يشار إلى أن البرازيلي كان قد طالب العالمي بدفع 9.5 مليون، مستحقات مالية متأخرة بعد فسخ عقده.

"خليفة كريستيانو رونالدو" .. مطالب أوروبية بانتقال نجم برشلونة للدوري السعودي

قدم حساب "EiF" الجماهيري نصيحة لجناح برشلونة، جواو فيليكس، بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، وذلك بعد اتضاح صعوبة استمراره مع فريقه الكتالوني وعودته إلى أتلتيكو مدريد. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"رونالدو يتفوق على ميتروفيتش في هذا الأمور فقط!"

كشف الإعلامي الرياضي محمد الصدعان عن الأمور التي يتفوق فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، على النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال. (طالع التفاصيل)

غموض حول مستقبله .. نجم النصر يُحبط فريقه السابق

يبحث نادي النصر خلال الوقت الحالي عن حسم قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في ظل تردد أسماء بعض اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. (طالع التفاصيل)

رد فعل فقط .. تركي آل الشيخ يكشف عن المرة الوحيدة التي شجع فيها النصر!

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن المرة الوحيدة التي قام فيها بتشجيع نادي النصر، على الرغم من أنه يُشجع نادي الهلال منذ الصغر. (طالع التفاصيل)

رغم العرض الجنوني .. الهلال يُقدم عرضًا مُغريًا لخطف هدف النصر

رفض نادي الهلال أن يقف متفرجًا على تحركات غريمه النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليقدم عرضًا مُغريًا يفوق عرض العالمي، من أجل خطف أحد أهدافه! (طالع التفاصيل)

محرز الجديد وجوكر اليابان .. نجوم يستحقون متابعة أندية دوري روشن السعودي بأمم آسيا وإفريقيا

تنطلق بطولتي كأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا في وقت واحد تقريبًا، وهو الأمر الذي سيكون لمصلحة الأندية السعودية، التي ترغب في ضم لاعبين مميزين، حيث ستكون فرصة لمتابعتهم مع منتخبات بلادهم. (طالع التفاصيل)

SHAHID