أخبار النصر اليوم | حقيقة خلاف تاليسكا ورونالدو .. وظلم العالمي تحكيميًا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 9 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

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ساديو ماني يعتذر لجماهير النصر .. ويتحدث عن إصابته قبل ديربي الشباب

قدّم النجم السنغالي الكبير ساديو ماني، اعتذاره إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بعد الفوز على الرياض، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

لويس كاسترو يكشف عن هدفه مع النصر .. ويعترف: نعاني بسبب الهلال

اعترف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بمعاناة فريقه من ضغوطات كبيرة؛ بسبب الغريم الهلالي. "اقرأ التفاصيل"

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وفاء الأسطورة .. رسالة رائعة من كريستيانو رونالدو بعد إنجازه التاريخي في مباراة النصر والرياض

في أول تعليق بعد مباراة الرياض.. وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، رسالة إلى جميع زملائه في الفرق التي مثّلها، خلال مسيرته الاحترافية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "لا أنت ولا غيرك تستطيعوا الحديث عن النصر" .. وليد الفراج يتعرض لهجوم عنيف على الهواء

شهدت حلقة الجمعة من برنامج "أكشن مع وليد"، خناقة على الهواء؛ بسبب تصريحات طارق عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي. "اقرأ التفاصيل"

بعد رفضه التجديد .. حقيقة انتقال نجم النصر إلى الهلال

زادت الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد رفضه تجديد عقده. "اقرأ التفاصيل"

بحثًا عن مخرج سريع لأزمة برشلونة المالية .. لابورتا يعرض خدماته على أندية السعودية!

أشاد جوان لابورتا؛ رئيس نادي برشلونة الإسباني، بالتطور الهائل الحاصل في دوري روشن السعودي، مؤكدًا على متابعته لبعض مبارياته، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن هناك ما ينقص هذا التطور. "اقرأ التفاصيل"

بعد الحديث عن الخلافات مع كريستيانو رونالدو ورغبته في الرحيل من النصر .. أسرة أندرسون تاليسكا تكشف الحقائق

حضرت أسرة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، مواجهة الرياض بالأمس، لتقديم الدعم لنجلها، فكانت فيرا؛ زوجة والده، وماريا "عمته" في مقدمة الحضور، بجانب أماندا؛ مسؤولة العلامة التجارية الخاصة به. "اقرأ التفاصيل"

ليلة الكوارث التحكيمية .. الخبراء يكشفون "الظلم الجم" للهلال والنصر أمام الطائي والرياض

واحدة من أسوأ الليالي التحكيمية في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي عاشها الهلال والنصر أمس الجمعة، خلال مواجهتي الطائي والرياض، حيث شهدتا الكثير من الأخطاء التحكيمية المؤثرة. "اقرأ التفاصيل"

"لأنكم عبيد!" .. هجوم قاسٍ من إعلامي سعودي على منتقدي تصرفات كريستيانو رونالدو

هناك من يسخر كل قواه للدفاع عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، وهو ما يقوده أحيانًا للهجوم بقسوة على منتقديه، وهو ما حدث بالفعل من قبل الإعلامي الرياضي السعودي صالح الطريقي. "اقرأ التفاصيل"

تاليسكا تحت مقصلته من جديد .. فهد الهريفي يعود لانتقاد نجم النصر ويحذر قبل الميركاتو الشتوي

لا يقدر فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، على منع نفسه في توجيه النصائح الفنية لمسؤولي العالمي مهما عرضه ذلك لهجوم الجماهير، وبينما حذره الكثيرون من الحديث عن صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا وانتقاده خاصةً في ظل فترة التألق التي يعيشها، أبى إلا أن يخرج محذرًا قبل الميركاتو الشتوي المقبل. "اقرأ التفاصيل"

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