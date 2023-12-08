لويس كاسترو يكشف عن هدفه مع النصر .. ويعترف: نعاني بسبب الهلال

تصريحات لويس كاسترو بعد فوز النصر على الرياض

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اعترف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بمعاناة فريقه من ضغوطات كبيرة؛ بسبب الغريم الهلالي.

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النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 37 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال "المتصدر".

كاسترو قال في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على الرياض: "عندما تكون مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن (المتصدر)؛ فأي مباراة ستلعبها، طبيعي أن تعاني فيها من الضغوطات".

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وكشف المدير الفني البرتغالي، عن أنه يعمل على بناء فريق للمستقبل؛ مشددًا على أن ذلك لا يعني التخلي عن المنافسة على التتويج بالبطولات، في الموسم الحالي.

وأشار لويس كاسترو، إلى أن الفريق النصراوي، ارتكب أخطاءً عديدة في ديربي العاصمة الكبير أمام الهلال، والذي خسره (0-3)، لافتًا إلى أنه عمل على إصلاح ذلك، في مواجهة نادي الرياض.

جدير بالذكر أن النصر، فاز (4-1) على نادي الرياض، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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