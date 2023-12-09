بعد الحديث عن الخلافات مع كريستيانو رونالدو ورغبته في الرحيل من النصر .. أسرة أندرسون تاليسكا تكشف الحقائق

زوجة والد تاليسكا ومسؤولة العلامة التجارية الخاصة به تتحدثان عن مسيرته مع النصر..

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حضرت أسرة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، مواجهة الرياض بالأمس، لتقديم الدعم لنجلها، فكانت فيرا؛ زوجة والده، وماريا "عمته" في مقدمة الحضور، بجانب أماندا؛ مسؤولة العلامة التجارية الخاصة به.

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المباراة انتهت بفوز العالمي برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، في لقاء شهد إحراز تاليسكا لهدفين.

وعلى هامش اللقاء، ظهرت أسرته عبر برنامج "صدى الملاعب" لكشف حقيقة ما تردد حوله في الفترة الأخيرة، خاصةً منذ التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي، إذ زعم البعض رغبة البرازيلي في الرحيل وتوتر علاقته بالدون، كونه سحب بساط النجومية في الفريق من تحت أقدامه.

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لكن زوجة والده شددت على أن العلاقة بين الثنائي البرازيلي والبرتغالي ممتازة، موضحة: "تاليسكا دائمًا ما يقول لي إن رونالدو لاعب كبير، ولا يزال في جعبته الكثير ليقدمه في الملاعب، فالعلاقة بينهما ممتازة".

أما مسؤولة العلامة التجارية لتاليسكا فقد اتجه حديثها لمزاعم رغبته في الرحيل، مؤكدة أنه لديه الكثير ليقدمه في الملاعب السعودية: "هو لاعب موهوب، الكل يتحدث عنه، ومن الناحية الشخصية هو إنسان متواضع، ولديه الكثير ليقدمه مع النصر، المشوار أمامه طويل فهو لا يزال في العشرينيات من عمره، وأنا أثق في إمكانياته، وأعتقد أنه سيترك أثرًا كبيرًا في الملاعب السعودية".

يذكر أن تاليسكا شارك الموسم الجاري في 18 مباراة مع العالمي – حتى الآن – في مختلف البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع اثنين آخرين، وسط تقارير تتحدث عن رغبة أندية تركية كبشكتاش في الظفر بخدماته في الشتاء المقبل.

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