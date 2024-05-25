أخبار النصر اليوم | تلميح بغداد بونجاح .. وتوقع انفجار كريستيانو رونالدو ضد الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 25 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 25 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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زجاج الحافلة وإساءة للأهلي .. عندما يتحول رؤساء الأندية إلى ساخرين من خصومهم!

دائمًا ما يفرض رئيس أي نادٍ شخصيته، ويكون هو المتسبب الأول والأخير في أي إنجاز أو إخفاق، ولكن في بعض الأوقات قد يتحول هذا الرئيس إلى ساخر من الدرجة الأولى. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد إصابته .. مالكوم يحسم "مصيره" من نهائي الكأس بين الهلال والنصر

حسم النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "مصيره" من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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جيسوس يخشى "خدعة" إنجازات الهلال .. ويحذر النصر: نريد إكمال الثلاثية بكأس الملك!

أطلق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، رسالة نارية، خلال الاحتفال بتتويج الفريق بطلًا لدوري روشن السعودي، بموسم 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"سيعود من الباب الكبير" .. أسطورة النصر يتوقع انفجار كريستيانو رونالدو أمام الهلال

أكد حسين عبد الغني، لاعب النصر السابق، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادر على إنهاء حالة الصيام التهديفي خلال مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال أم النصر" .. تلميح مثير من بغداد بونجاح عن ناديه القادم في الدوري السعودي!

لا يزال الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الهداف التاريخي لفريق الكرة بنادي السد، يرفض الإفصاح عن العرض السعودي، الذي يفاوضه من أجل الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

بعلامة النصر.. نجم الهلال يوجه رسالة ودليل طبي على جاهزيته لنهائي كأس الملك!

وجه البرازيلي مالكوم أوليفيرا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة طمأنينة إلى جماهير الزعيم، بشأن مدى جاهزيته للمشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

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