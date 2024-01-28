أخبار النصر اليوم | تضييق الخناق على الهلال قبل نهاية الميركاتو وحقائق عن رونالدو تفضح هندرسون

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الـ28 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ28 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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غريب يلحق بمواجهة كوريا الجنوبية

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن عبدالرحمن غريب؛ لاعب النصر، سيشارك في المران الجماعي للمنتخب السعودي اليوم بصورة طبيعية بعدما غاب من حصة الأمس.

وكان غريب قد غاب، جراء معاناته من الإرهاق، إذ اكتفى بأداء تدريبات استشفائية معدة من قبل الجهاز الطبي للأخضر.

ومن المقرر أن يقود لاعب العالمي الأخضر في المباراة المصيرية غدًا الإثنين، أمام كوريا الجنوبية ضمن دور الـ16 من كأس آسيا قطر 2023.

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الشباب يُحطم مُخطط الاتحاد والنصر لخطف نجومه!

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بعد عودة النصر للسعودية .. كريستيانو رونالدو يثير جنون الصينيين بـ"رسالة جديدة"

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صفقة من اختيار كريستيانو رونالدو .. كواليس "محادثات" النصر مع نجم مانشستر يونايتد

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"من الانفصال عن جورجينا لتزعم العالم" .. رحلة كريستيانو رونالدو السعودي تفضح جوردان هندرسون الهارب

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كريستيانو رونالدو مدربًا .. فيديو مثير يكشف ملامح من "مستقبل" نجم النصر بعد الاعتزال!

داخل الملعب أو خارجه.. لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يخطف الأضواء من الجميع. (طالع التفاصيل)

رسالة جديدة من ليونيل ميسي عن السعودية بعد فتح أبواب دوري روشن أمامه مرة أخرى!

مرة أخرى.. تغنى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، بالمملكة العربية السعودية، التي يتواجد على أراضيها الآن؛ لخوض منافسات كأس "موسم الرياض". (طالع التفاصيل)

شبه نفس بزعيم كوريا الشمالية .. تشيفيرين يرد على جدل السعودية ومونديال الأندية!

حذر أليكساندر تشيفيرين؛ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن زيادة عدد أندية كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه رغم ذلك لا جدوى من محاولات أندية مختلف القارات، في ظل ثقته من سيطرة أندية القارة العجوز على اللقب العالمي. (طالع التفاصيل)

"انظروا لنيوكاسل وكفى هدرًا للأموال!" .. رئيس الاتحاد الأوروبي يحذر مسؤولي السعودية

رغم اعتراف أليكساندر تشيفيرين؛ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن تحركات دوري روشن السعودي صعبت من بعض مهامه رفقة أندية القارة العجوز إلا أنه لا يزال مصرًا على نبرة التكبر تجاه النهضة السعودية. (طالع التفاصيل)

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