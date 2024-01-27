الشباب يُحطم مُخطط الاتحاد والنصر لخطف نجومه!

الشباب يرفض مناقشة فكرة التخلي عن نجومه

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نجحت إدارة نادي الشباب برئاسة محمد المنجم، في التصدي لمحاولات ناديي الاتحاد والنصر، من أجل خطف نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكشف الإعلامي سعيد الربيعي عبر حسابه على منصة "إكس" عن أن نادي الشباب رفض صفقات تبادلية مع ناديي الاتحاد والنصر، من أجل الحفاظ على نجومه.

وقال الربيعي خلال التغريدة التي نشرها: "بعد موافقة النصر وفوفانا، تفاجأت إدارة الشباب بطلبهم ضم متعب الحربي من أجل إتمام الصفقة".

وأضاف: "وبعد موافقة نادي الاتحاد ورومارينيو ومارسيلو جروهي، تكرر نفس السيناريو وطلب نادي الاتحاد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، من أجل إتمام الصفقة".

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واختتم الربيعي تصريحاته قائلًا: "إدارة الشباب قررت سحب عروضها للاعبين، وتوقع مع النجم العالمي راكيتيتش من ميزانية النادي ودعم الأعضاء الذهبيين".

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