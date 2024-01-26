رسالة جديدة من ليونيل ميسي عن السعودية بعد فتح أبواب دوري روشن أمامه مرة أخرى!

ليونيل ميسي يغازل السعودية مجددًا..

مرة أخرى.. تغنى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، بالمملكة العربية السعودية، التي يتواجد على أراضيها الآن؛ لخوض منافسات كأس "موسم الرياض".

ميسي وصل مع بعثة إنتر ميامي، إلى المملكة العربية السعودية؛ لمواجهة نادي الهلال، مساء يوم الإثنين القادم، ثم النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الأول من فبراير.

وفي هذا السياق.. نشر الأسطورة الأرجنتينية، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، مساء اليوم الجمعة؛ معلقًا عليه بالقول: "ما يعجبني في سفري للسعودية؛ هو أنني دائمًا أكتشف ما لم أكن أتوقعه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطالب ميسي من متابعيه، أن يشاركوه تجربتهم في السعودية، وأن يذكروا الأشياء التي حازت على إعجابهم في البلد، إذا كانوا قد زاروها بالفعل.

ودعا ليونيل ميسي، جميع متابعيه الذين لم يزوروا المملكة العربية السعودية - حتى الآن -، أن يقوموا بهذا الأمر فورًا؛ حيث سيكتشفوا جمال هذه الدولة.

ويرتبط ليو بعقد مع وزارة السياحة السعودية، لذلك يقوم بالترويج لمثل هذه الأمور؛ ولكن بعيدًا عن ذلك.. أكد اللاعب بنفسه، على أنه أعجب بالفعل بالمملكة، مع اعترافه بصعوبة قراره في الصيف الماضي، برفض عرض الهلال واختيار إنتر ميامي.

وبعد تصريحاته.. فتح عدد كبير من المسؤؤولين عن الرياضة السعودية، الأبواب مجددًا أمام ميسي؛ من أجل الانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، إذا أرد ذلك.