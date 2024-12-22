أخبار النصر اليوم | صدمة جديدة لعبد الله الخيبري، وأسرار جديدة من مفاوضات انتقال تاليسكا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 ديسمبر 2024.

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تاليسكا وفنربخشه يُصعبان مهمة النصر في التوصل لاتفاق حول الصفقة

لم يعد خافيًا على أحد أن النصر وفنربخشه في مفاوضات حقيقية وجدية حاليًا حول انتقال أندرسون تاليسكا من الأول إلى الثاني، ولكن الاتفاق لم يُحسم بعد.

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الصحفي أحمد الجدي كشف عن بعض أسرار وكواليس المفاوضات والتي من شأنها أن تجعل مهمة النصر في الموافقة على الصفقة صعبة جدًا.

النادي التركي يطلب من نظيره السعودي تحمل كافة رواتب تاليسكا، فيما يطلب اللاعب نفسه الحصول على مزايا عقده عقب رحيله، ويبدو أن هذا وذاك يمنعان النصر من الموافقة على الصفقة.

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