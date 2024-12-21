رحلة البحث عن مهاجم مستمرة .. مفاجأة بشأن مفاوضات النصر مع يوسف النصيري!

هل نرى النصيري لاعبًا في النصر؟

يبحث نادي النصر حاليًا عن التعاقد مع مهاجم جديد، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناءً على طلب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

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واقترب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا من الرحيل عن النصر خلال الفترة المقبلة، بعد الأخبار المتداولة حول اقترابه من الانتقال إلى فنربخشه التركي.

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وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن امتلاك النصر عدة ملفات في مركز الهجوم بالفعل، من أجل تدعيم صفوفه.

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وأوضح العنزي أن النجم المغربي يوسف النصيري ليس ضمن الملفات التي يمتلكها النصر لتدعيم هجومه، لينفي كل ما تردد خلال الأيام الماضية عن اقتراب العالمي من ضمه.

ولعب النصيري مع فنربخشه خلال الموسم الحالي في 24 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3.