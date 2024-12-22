العبث يزداد .. كواليس حوار وكيل أندرسون تاليسكا مع إدارة النصر يضاعف غضب الجماهير

القيل والقال يتكثر حول البرازيلي بشكل مبالغ به قبل أيام من انطلاق الميركاتو الشتوي..

كما كان الحال في الميركاتو الصيفي الماضي، اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا يتصدر المشهد قبل سوق الانتقالات الشتوية؛ ما بين رحيله واستمراره مع العالمي.

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التقارير الصحفية السعودية تؤكد أن خطوات بسيطة تفصل ابن بلاد السامبا عن الرحيل عن العالمي في الشتاء المقبل نحو فنربخشه التركي، وهو ما نفاه اللاعب بنفسه عبر حسابه بمنصة "إكس".

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لكن المثير للجدل أنه رغم هذا النفي إلا أن بعده بساعات تقريبًا قام بحذف كونه لاعبًا في النصر من الملف التعريفي بحسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ليشير بطريقة غير مباشرة أن الأمور قد حدث بها جديد، وتزامن هذا التصرف مع تأكيد مصدر نصراوي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" اقتراب رحيل البرازيلي.

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ونتيجة لكل ذلك، تواصل برنامج "برا 18" مع فريق عمل تاليسكا، والذين أكدوا له أنه لا علم لهم حول نية النصر بيع اللاعب، مشددين على أن إدارة النادي لم تتواصل معهم على الإطلاق.

بل أن الفريق تواصل بنفسه مع إدارة النصر - بحسب "برا 18" - في ظل رواج أنباء رحيله بقوة، ليكون الرد: "تلك الأنباء لا تتعدى كونها أخبار صحفية فقط".

تلك الكواليس تسببت في غضب جماهير النصر، التي استغربت من صمت إدارة النادي أمام الجدل المحيط باللاعب دون إصدار أي رد رسمي في هذا الشأن.

فيما هاجمت فئة أخرى الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي "المؤسسة الربحية"، زاعمة أنه يتصرف في اللاعبين دون علمهم، وهو ما قد يورط العالمي في قضايا أمام الاتحاد الدولي "فيفا".

يذكر أن تاليسكا كان قد انضم للعالمي في صيف 2021، ليصير بعدها النجم الأول للفريق إلى أن تم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في شتاء 2023، ويبدأ الجدل يكثر حوله، خاصةً مع تراجع مستواه.

وخلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ30 عامًا في 19 مباراة مع النصر في مختلف البطولات، سجل خلالها ثمانية أهداف.