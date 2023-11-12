أخبار النصر اليوم | تاليسكا بطل أزمة جديدة وأسطورة الهلال يقلل من إنجاز نواف العقيدي مقارنةً به

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الـ12 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ12 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد محاولات التقليل منه مقارنةً بنواف العقيدي .. محمد الدعيع يفحم حارس النصر بإنجازه في عمره

بينما حاول مشجع نصراوي أن يقلل من ثنائي حراسة مرمى الهلال السابقين محمد الدعيع والعماني علي الحبسي مقارنةً بحارس العالمي الحالي نواف العقيدي، جاءه الرد من "الأخطبوط". (طالع التفاصيل)

مقارنًا إياه بالهلال .. وليد الفراج يقلل من النصر نكاية في محمد العنزي

ألقى الإعلامي الرياضي وليد الفراج الضوء على فوز النصر على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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بعد الإضاءة القوية والأمطار .. حجة جديدة من محمد الدعيع على استقباله "هدف عجيب" أمام النصر!

يتعامل محمد دعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، مع أخطاء الماضي بروح رياضية كبيرة، جعلته لا يجد أي مشكلة في استعادة ذكريات أي هدف "كوميدي" سكنت شباكه. (طالع التفاصيل)

فيديو | "لقطة مؤلمة" .. مُخرج لقاء الوحدة والنصر "نائم في العسل" وأهدر هدف رونالدو!

شهدت مباراة الوحدة والنصر، لقطة مثيرة للجدل بسبب الهدف الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة. (طالع التفاصيل)

أزمة جديدة تظهر في الأفق .. الوحدة يعترض على مشاركة تاليسكا!

تقدم نادي الوحدة باحتجاج على مشاركة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، رفقة فريقه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت. (طالع التفاصيل)

عبقرية في الهدف وهدية مسمومة لتاليسكا .. كريستيانو رونالدو يعود بقوة ضد الوحدة!

عاد كريستيانو رونالدو، للمشاركة مع النصر، من جديد بعد استبعاده من لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا لأسباب فنية، وشارك أمام الوحدة في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

هذا هو "الملح" الذي ينقص "طبخة" كاسترو .. ولا تأمن "خداع" نجوم النصر!

فوز جديد حققه النصر في بطولة دوري روشن السعودي، وواصل مطاردته لمنافسه الهلال، ولكن انتصار اليوم على الوحدة شهد العديد من الأمور المهمة جدًا التي يجب عدم إغفالها والحديث عنها! (طالع التفاصيل)

فيديو | لا تعبث أبدًا أمام كريستيانو .. نجم الوحدة استفز رونالدو فعاقبه بهدف من خطأ قاتل!

حاول وليد باخشوين قائد فريق نادي الوحدة استفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، قبل انطلاق المباراة التي تجمع بين الفريقين، ليُعاقبه الأخير! (طالع التفاصيل)

صدق رونالدو! نابولي يقترب من إقالة رودي جارسيا بعد الخسارة الثالثة

تُثبت الأيام يومًا بعد آخر أن كريستيانو رونالدو كان معه كل الحق حين قاد الثورة التي أطاحت بالفرنسي رودي جارسيا من تدريب النصر الموسم الماضي، ومن ثم ساهم في استبداله بالبرتغالي لويس كاسترو. (طالع التفاصيل)

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