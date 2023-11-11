هذا هو "الملح" الذي ينقص "طبخة" كاسترو .. ولا تأمن "خداع" نجوم النصر!

النصر ينقصه شيء واحد فقط، ورسالة إلى خصومه!

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فوز جديد حققه النصر في بطولة دوري روشن السعودي، وواصل مطاردته لمنافسه الهلال، ولكن انتصار اليوم على الوحدة شهد العديد من الأمور المهمة جدًا التي يجب عدم إغفالها والحديث عنها!

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النصر فاز على الوحدة بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

نجوم النصر يواصلون تقديم أقوى العروض في بطولة دوري روشن السعودي، من أجل الهدف المنشود وهو الانقضاض على الصدارة في أي لحظة سيتعثر فيها الهلال.

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"الملح" الذي ينقص طبخة كاسترو

لا شك بأن النصر يقدم أفضل مبارياته تحت قيادة لويس كاسترو، ولكن مازال هناك شيء ينقص هذا الأداء الرائع في جميع المباريات.

الملح الذي ينقص طبخة كاسترو هو في كل مباراة يتقدم فيها النصر بأكثر من هدف، لا يكون هناك حرص على المستوى الدفاعي، الذي يُكلف الفريق الأهداف مثلما حدث أمام الوحدة.

النصر كان يتسيد كل شيء أمام الوحدة، ولكن كرة ثابتة وأخطاء ساذجة وقع فيها المدافعون داخل منطقة الجزاء، كلفهم ضياع "الكلين شيت"، وكأنها أصبحت عادة عند نجوم العالمي.

هدف الوحدة كان من الممكن أن يجعل لاعبيه يستطيعون العودة إلى المباراة، ولكن كان بمثابة صفعة استفاق بها مدافعي النصر وتماسكوا حتى نهاية المباراة!

أمام فرق تمتلك هجومًا أقوى من هجوم الوحدة، إذا حدث هذا السيناريو، لن يرحم مدافعو النصر أحد، فيجب أن يتدارك المدرب كاسترو ولاعبيه هذه الأخطاء جيدًا في المباريات المقبلة.

لا تأمن خداع نجوم النصر

الهدف الأول الذي سجله النصر، كان من ركلة حرة مباشرة، سددها أليكس تيليس، رغم أن الكرة كان يقف عليها الثنائي كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا، المتخصصان في الأصل في الركلات الحرة المباشرة.

حارس الوحدة منير المحمدي، كان يأمن لنجوم النصر، لدرجة أنه تحرك في الزاوية التي يقف فيها الحائط البشري، ليجد الذي سدد الكرة اللاعب غير المتوقع وهو تيليس، ويجد أيضًا الكرة في أحضان الشباك!

والهدف الثالث أيضًا لعب الكرة وليد باخشوين بكل ثقة، وكأنه لا يرى رونالدو داخل منطقة الجزاء، ليفاجئ بأن الأخير قطع الكرة ووضع الكرة بالمرمى!

هذه رسالة إلى منافسي النصر، لا تأمنوا لمكر نجوم العالمي، الذين يستطيعون خداعكم بكل سهولة، وسيكون الثمن غاليًا.

SHAHID