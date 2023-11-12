صدق رونالدو! نابولي يقترب من إقالة رودي جارسيا بعد الخسارة الثالثة

مدرب النصر السابق دمر بطل إيطاليا

تُثبت الأيام يومًا بعد آخر أن كريستيانو رونالدو كان معه كل الحق حين قاد الثورة التي أطاحت بالفرنسي رودي جارسيا من تدريب النصر الموسم الماضي، ومن ثم ساهم في استبداله بالبرتغالي لويس كاسترو.

ثبوت صحة وجهة نظر صاحب الـ38 عامًا لم تأت فقط من نجاح كاسترو والنتائج الرائعة التي يُقدمها مع النصر في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، بل كذلك من المسيرة السلبية جدًا لجارسيا مع ناديه الجديد نابولي.

نابولي كان قد أقال مدربه لوتشيانو سباليتي رغم التتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي وتعاقد بعدها مع جارسيا، لكن ما حدث لم يكن في الحسبان .. إذ دمر المدرب الجديد بطل إيطاليا وجعله يتراجع للمركز الرابع بفارق 8 نقاط عن الصدارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نابولي تلقى ظهر اليوم خسارة جديدة، وهي الثالثة له في السيري آ، وكانت أمام إمبولي بهدف نظيف على ملعبه ووسط جمهوره، ليبدأ بعدها الحديث عن نية الرئيس أوريليو دي لاورينتيس إقالته وهو القرار الذي وصفه ألفريدو بيدولا بالمتأخر جدًا.

بيدولا أوضح عبر منصة إكس أن الرئيس سيتعين عليه الآن اتخاذ القرار الذي تأخر لمدة شهر تقريبًا وتصحيح خطأ الصيف بالتعاقد مع جارسيا وتدمير الفريق الذي أذهل العالم في الموسم الماضي.