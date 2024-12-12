أخبار النصر اليوم | وعد كريستيانو رونالدو بشأن كأس العالم 2034، وحقيقة عودة ساديو ماني لأوروبا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 ديسمبر 2024.
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الوادي يضع "الصقر" في واجهة الاحتفال بالتتويج ببطولته في الدرجة الرابعة..
كريستيانو رونالدو يظهر في النصر رغم قرار بيولي .. ومتابع: "متى تتعاقدون مع مهاجم جديد؟"
حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، على التواجد في مقر النادي، اليوم (الخميس)، رغم قرار الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، بمنح اللاعبين راحة من التدريبات.
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أسطورة إنجلترا يكشف عن رسالته إلى رونالدو .. ويؤكد: "ما يقال ضد السعودية غير حقيقي"
رونالدو لا يزال يحطم الأرقام رغم وصوله إلى سن الـ39 عامًا..
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النصر بعيد عن منصات التتويج منذ سنوات..