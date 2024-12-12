كريستيانو رونالدو يظهر في النصر رغم قرار بيولي .. ومتابع: "متى تتعاقدون مع مهاجم جديد؟"

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، على التواجد في مقر النادي، اليوم (الخميس)، رغم قرار الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، بمنح اللاعبين راحة من التدريبات.

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وجاء قرار بيولي، بإراحة اللاعبين اليوم، عقب خوضهم مباراة تجريبية أمام الرياض، الأربعاء، والتي شهدت فوز النصر بهدفين دون مقابل، عن طريق عبد الرحمن غريب وأنجيلو جابرييل.

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وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، بأن رونالدو تواجد في النادي، لتأدية بعض التدريبات اللازمة، رغم الإجازة الممنوحة من قِبل بيولي، على أن تعود تدريبات النصر صباح الغد، للجري من جديد.

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ورغم مبادرة كريستيانو، إلا أن رسائل المتابعين تكشف عن عدم اقتناعهم بالمردود الهجومي الذي يقدمه قائد النصر في الفترة الأخيرة، حيث طالب متابع بالتعاقد مع مهاجم جديد، فيما وجه آخر انتقادًا لبيولي، بسبب تراجع الأداء اللياقي للاعبين، واصفًا بأن "لياقتهم صفر نصف الشوط الثاني يطفون".

وتشهد الكرة السعودية فترة توقف، في ظل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي تقام حتى يناير المُقبل، علمًا بأن النصر سيعود إلى المنافسات الكروية، بمواجهة الأخدود، على ملعب الأول بارك، في التاسع من يناير، ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وكان النصر قد أنهى منافساته قبل فترة التوقف، بالخسارة أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، في قمة الجولة الثالثة عشرة، ليحتل المركز الرابع في جدول دوري روشن، برصيد 25 نقطة.