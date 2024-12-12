النصر تأهل من الملعب و"ترشيح" الهلال في بطولتين .. رسالة مفاجئة حول مشاركات السعوديين في كأس العالم للأندية

لماذا ذهب النصر إلى بطولة العالم للأندية "بالتصويت"؟

أكد الناقد الرياضي محمد الدويش، أن تأهل فريق النصر إلى بطولة العالم للأندية، نسخة 2000، لم يكن بالترشيح، كما هو متداول، وإنما جاء التأهل من الملعب، بينما تحدث عن الهلال، بقوله إن مشاركته في مونديال 2022، وكذلك النسخة المُقبلة 2025، كان بالترشيح.

وأوضح الدويش، عبر برنامج "ركلة حرة"، أن من ينكر الملعب والتصويت فهو مكابر، والنصر لم يذهب لكأس العالم بالترشيح، وإنما من الملعب، بفوزه بلقب كأس السوبر الآسيوي 1998، مضيفًا أنه وقع الاختيار على النصر، بدلًا من بطل السوبر الآسيوي في 1999، بسبب إقامة البطولة في يناير، ومن أجل أن يكون الفريق المشارك قد نال فترة الجاهزية الكافية للتواجد في البطولة العالمية.

وأضاف "سألت الأمير نواف بن محمد، وكان في الاتحاد الآسيوي، لو خسر النصر السوبر الآسيوي في ذلك الوقت، هل كان سيلعب في بطولة العالم للأندية؟ وكان الرد القاطع منه بالنفي، كما أن النصر أيضًا ما كان ليذهب للبطولة، لو تأجلت عن موعدها المقرر في يناير، ما يؤكد أن النصر تأهل من الملعب، أما عن التصويت، فقد جاء لأن اليابانيون اعترضوا على قرار الاتحاد الآسيوي، وأصرّوا على تأهل مرشحهم، ووقف لهم الأمير الراحل فيصل بن فهد بكل قوة، وهدد باللجوء إلى الفيفا، ليتم عقد تصويت، انتهى بفوز النصر بـ6 أصوات، مقابل صوت وحيد للممثل الياباني".

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في المقابل، قال الدويش إن الهلال تم ترشيحه لبطولتي عالم، الأولى في نسخة المغرب 2022، التي حقق فيها الهلال الوصافة، مستدلًا بعبارة الاتحاد الآسيوي ذاته، والذي أكد "ترشيح" الهلال باعتباره حامل لقب دوري أبطال آسيا 2021، وذلك بعد تأجيل البطولة الآسيوية في النسخة التالية، إلى موعد يأتي بعد كأس العالم، كما أضاف الدويش بأن تأهل الهلال إلى مونديال 2025، الذي يشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة، باعتباره بطل آسيا 2021، يعد ترشيحًا أيضًا.

ولعب النصر في بطولة العالم للأندية 2000، والتي شهدت مشاركة 8 فرق، تم تقسيمهم على مجموعتين، بحيث يتأهل المتصدران إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الوصيفان مباراة المركز الثالث، علمًا بأن النصر لعب في المجموعة الأولى، برفقة أندية كورينثيانز البرازيلي، ريال مدريد الإسباني، الرجاء المغربي، وأنهى فارس نجد مشواره في المركز الثالث.