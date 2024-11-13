أخبار النصر اليوم | ريال مدريد يُوضح موقفه من ضم إيمريك لابورت، ورد حاسم على إشاعات رحيل تاليسكا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو كان صارمًا بشأن اللعب للمنتخب الوطني

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مستقبل اللاعب يثير الجدل مع كل ميركاتو تقريبًا..

محمد الدعيع يواصل الانتقام من جماهير النصر..

GOAL

النجم الأرجنتيني انتهى موسمه مبكرًا وتلاشت أحلامه في الفوز بالدوري

اللاعب تعرض للانتقادات في الموسم الماضي قبل التألق مع بداية 2024-2025..

ثورة رياضية تاريخية في الملاعب السعودية..