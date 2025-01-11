أخبار النصر اليوم | رسالة بيتروس لجماهير العالمي .. وجدل حول "الصفقة" التاريخية يثيره جيرارد!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 11 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 11 يناير 2025.

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"تخيل ليونيل ميسي يدرب كريستيانو رونالدو!" .. تعليق مثير بعد قرار نوفاك جوكوفيتش المفاجئ

أقل من 48 ساعة تفصل عشاق الكرة الصفراء، عن انطلاق أولى بطولات "جراند سلام" لعام 2025؛ والتي ستشهد مشاركة أفضل لاعبي التنس في العالم. "اقرأ التفاصيل"

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"تمت بدون علمنا!" .. ستيفن جيرارد يثير الجدل عن صفقة النصر التاريخية

أثار ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي، عن صفقة متوسط الميدان سيكو فوفانا. "اقرأ التفاصيل"

بعد رفضه النصر .. حكيم زياش يوافق على "تجربة مفاجئة" في دوري روشن السعودي

أصبح النجم المغربي حكيم زياش، مهاجم جلطة سراي التركي، قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، ليصبح واحدًا من أبرز الصفقات في المملكة خلال الميركاتو الشتوي الجاري. "اقرأ التفاصيل"

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"تعني ذلك بالثقافة العربية" .. بيتروس يفسر إشارته لجماهير النصر في مباراة الأخدود

قدمت جماهير نادي النصر، لقطة لا تُنسى للاعبها السابق، بيتروس ماثيوس، والذي يلعب في صفوف الأخدود، خلال مباراة الفريقين، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"أنا من يقرر ذلك" .. جوارديولا يعلق على أنباء انتقال كايل ووكر إلى الدوري السعودي

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على الأنباء التي ربطت النجم الإنجليزي كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. "اقرأ التفاصيل"