"أنا من يقرر ذلك" .. جوارديولا يعلق على أنباء انتقال كايل ووكر إلى الدوري السعودي

المدرب الإسباني يمنح ثقته للواعد ريكو لويس

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على الأنباء التي ربطت النجم الإنجليزي كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قد كشفت عن وجود منافسة شرسة بين 3 أندية كبيرة في الدوري السعودي (النصر والاتحاد والأهلي)، من أجل للتعاقد مع كايل ووكر خلال سوق انتقالات يناير 2025.

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صاحب الـ34 عامًا من أبرز المرشحين للرحيل عن أبطال إنجلترا خلال يناير الجاري، وذلك تسديدًا لفاتورة تراجع أداء ونتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يرغب الملاك في القيام بثورة على صعيد الانتقالات دعمًا للمدرب بيب جوارديولا.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، طرح أحد الحضور سؤالًا على جوارديولا بشأن رحيل كايل ووكر إلى السعودية"، ليرد المدرب الإسباني بوضوح: "لا أعرف شيئًا عن ذلك".

وأضاف: "ربما كايل لا يلعب الآن عدد الدقائق الكافي أو كما كان يلعب في الماضي. لدينا الآن ريكو لويس يقدم أداءً جيدًا حقًا مع الفريق، وبالطبع يستحق اللعب بجوار يوشكو جفارديول في قلب الدفاع .. في النهاية أنا من يقرر ذلك".

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يذكر أن ووكر كان قد اعترف بمتابعته لدوري روشن السعودي، وخصوصًا فريق الأهلي؛ وذلك بسبب تواجد صديقه المقرب رياض محرز، والذي تزامل معه لعدة سنوات في صفوف مانشستر سيتي.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة سهلة اليوم السبت أمام سالفورد سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يخرج الثلاثاء المقبلة في مهمة صعبة أمام برينتفورد على ملعب "جريفين بارك"، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.