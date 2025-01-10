بعد رفضه النصر .. حكيم زياش يوافق على "تجربة مفاجئة" في دوري روشن السعودي

حكيم زياش يقترب من الانتقال إلى دوري روشن..

أصبح النجم المغربي حكيم زياش، مهاجم جلطة سراي التركي، قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، ليصبح واحدًا من أبرز الصفقات في المملكة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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وكان زياش، قريبًا من الانضمام رسميًا إلى النصر، في صيف 2023، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، قبل أن تبوء الصفقة بالفشل خلال اللحظات الأخيرة، فيما ذكرت تقارير بأن فشل الصفقة حينها، يعود إلى رفض المغربي إجراء الفحوصات الطبية في العاصمة الإسبانية مدريد، بناءً على طلب الإدارة النصراوية في ذلك الوقت، لإصراره على إجراء الفحص في المغرب.

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وقال الإعلامي التركي كايا تيميل، والمعلق بقناة ASPOR، إن حكيم زياش وقّع على عقود الانتقال إلى نادي الفتح، وحاليًا في حديث مع إدارة جلطة سراي، من أجل الاتفاق على إتمام الصفقة، خاصة بعدما دخل اللاعب الفترة الحرة، حيث ينتهي عقده مع الفريق التركي في يونيو المُقبل.

ويعاني الفتح هذا الموسم، في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثامن عشر، والأخير، برصيد 6 نقاط من 14 مباراة، بواقع فوز وحيد و3 تعادلات و10 هزائم، ليصبح أحد المرشحين بقوة للهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

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وشارك حكيم زياش في 11 مباراة مع جلطة سراي، هذا الموسم، وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 5 مباريات بدوري السوبر التركي، بينما لم يساهم تهديفيًا، سواءً في الدوري الأوروبي وكأس السوبر التركي، أو تصفيات دوري أبطال أوروبا.