Cristiano Ronaldo - Al nassr vs Al Wehdah RSL 2023-2024getty images
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | إيقاف لابورت ويحيى آسيويًا، والاستعداد للإعلان عن مشروع ضخم

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 مايو 2024

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 مايو 2024

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد الآسيوي يُعاقب ثنائي النصر بالإيقاف

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف إيمريك لابورت مدافع النصر 3 مباريات والمهاجم أيمن يحيى مباراتين على خلفية أحداث مواجهة العين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيُطبق الإيقاف في جميع المباريات الآسيوية بدءًا من أول مشاركة للاعبين، علمًا أن النصر ضمن بالفعل تأهله للنسخة القادمة من دوري أبطال آسيا.

حمّل التطبيق الآن الاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الجميع ينتظر تحرك الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفي القادم

خالد العيسى يتحدث عن عديد الملفات الساخنة..

النصر يقلد الغريم الهلالي..

رسالة وليد الفراج عن المشروع السعودي..

مؤتمر القطاع الرياضي زاد الجدل جدلًا!

اعتراف مثير للجدل من مدرب النصر..

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين