أخبار النصر اليوم | إعلامي نصراوي يسخر من الجمهور والمدافع يربك الحسابات قبل ديربي الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الـ16 من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ16 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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العمري يربك الحسابات

تعرض عبد الإله العمري؛ مدافع النصر، للإصابة خلال مران الأمس، ولم يتمكن من استكمال الحصة التدريبية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الفحوصات الطبية المبدئية كشفت عن معاناته من كدمة في الفخذ، على أن يتحدد موقفه من المشاركة في ديربي الهلال، اليوم.

ومن المقرر أن يحل العالمي ضيفًا على الزعيم بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

مجلس جمهور النصر يكشف عن تجهيزاته للديربي

كشف مجلس جمهور النصر عن "الداخلة" الخاصة به في ديربي الهلال، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء.

جمهور العالمي سيرفع شعار "نصر أنا والنصر يجري في دمي" في بداية المباراة، التي ستقام خارج أرضهم، طامحين للعودة بالثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على اللقب.

إعلامي نصراوي واصفًا جمهور ناديه بـ"المحرومين": المجد للهلال لو خسر الديربي!

إذا صمتت أصوات الهلاليين المدافعين عن ناديهم قبل ديربي الرياض أمام النصر، فالزعيم سيجد من يدافع عنه من بين النصراويين! (طالع التفاصيل)

الأمر وصل لمعايرة بالمرض .. صراع النصر والاتحاد ينحرف عن المسار الرياضي!

رغم أن الكثير من الإعلاميين الرياضيين العقلاء طالبوا وزارة الإعلام مرارًا وتكرارًا بالسيطرة على الوضع في الوسط الرياضي السعودي، في ظل سيطرة نبرة التعصب عليه إلا أن العلاقة بين إعلاميي النصر والاتحاد تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر. (طالع التفاصيل)

أول الرافضين علنًا .. مدرب أرجنتيني: النصر تواصل معي 4 مرات وأغراني ماليًا ولكن!

جُل الأسماء التي تتردد بشأن المفاوضات مع نادي النصر السعودي لخلافة المدرب الفرنسي رودي جارسيا تبقى تقاريرًا، لم يعلن عن رسميتها بعد، لكن أحدهم كشف النقاب عن تحركات إدارة مسلي آل معمر. (طالع التفاصيل)

"جمهور الهلال ارتدى قميص النصر وحضروا مبارياته بسبب كريستيانو رونالدو!"

لا شك أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، كان له تأثير كبير على الجماهير السعودية، التي تفاخرت بتواجده، ولكن هل ارتدى جمهور الزعيم قميص العالمي؟ (طالع التفاصيل)

وليد الفراج يُثير الجدل بشأن "الجحفلة" قبل ديربي الرياض!

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج الجدل، بشأن مصطلح "الجحفلة" الذي يقوم الجمهور بإطلاقه، حينما يعود أي فريق في نتيجة المباراة في الوقت القاتل من المباراة، بعد أن كان متأخرًا. (طالع التفاصيل)

عود أحمد .. الهلال يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض

تلقى الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، خبرًا سارًا قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض ببطولة دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

هجوم خيالي ودفاع من حديد .. تشكيل مختلط بين الهلال والنصر قبل ديربي الرياض

الجميع أصبح على أعتاب مشاهدة مباراة في غاية القوة، ستجمع بين الهلال والنصر في دوري روشن للمحترفين بديربي الرياض، ولكن هل تخيلت أفضل النجوم في الفريقين يلعبون سويًا في فريق واحد؟ (طالع التفاصيل)

الإغراء السعودي أم الحنين للماضي؟ ستة خيارات أمام جوزيه مورينيو الصيف المقبل

رغم أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما يرتبط بعقد مع ذئاب العاصمة الإيطالية حتى صيف 2024، لكن اسم المدرب البرتغالي يُردد كثيرًا في الآونة الأخيرة في عدة وجهات ودول بداية من أوروبا وحتى الشرق الأوسط. (طالع التفاصيل)

Shahid