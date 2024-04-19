أخبار النصر اليوم | أصابع نجوم العالمي تُثير السخرية .. ومفاجأة لجنة الانضباط!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 19 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 19 إبريل 2024

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جدل "توقيت التغريدة" .. أصابع لاعبي النصر تثير السخرية من الهلال بعد انتكاسة العين

في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، أثار نادي النصر السعودي "الجدل"، بمنشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس". "اقرأ التفاصيل"

بعد ليلة البيانات الساخنة .. حقيقة "معاقبة" النصر والاتحاد والأهلي بسبب الهلال

ليلة ساخنة عاشتها الساحة الرياضية السعودية، مساء أمس الأربعاء؛ بسبب البيانات التي أصدرتها أندية النصر والاتحاد والأهلي. "اقرأ التفاصيل"

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من عبدالرزاق حمدالله وكريستيانو رونالدو إلى وليد الفراج .. "الصياح" في السعودية على خطى محمد صلاح!

طبيعي أن تخرج التصريحات من هنا وهناك قبل المباريات وإلا لأُلغيت المؤتمرات الصحفية؛ هناك من يختار التصريحات التي تحترم الخصم، وآخر يفضل منح خصمه الأفضلية للعب على معنوياته، وثالث يشق طريق التقليل والوعيد والتصريحات الرنانة.. "اقرأ التفاصيل"

صفقة مجانية .. نجم إشبيلية على رادار دوري روشن السعودي

تستهدف الأندية السعودية أحد نجوم نادي إشبيلية الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

"أبو ريالين" .. الهريفي ينسى نصراويته ويساند الهلال بقوة بعد تعرضه للإهانة

قبل القمة الآسيوية الماضية بين الهلال السعودي والعين الإماراتي، توقع أسطورة النصر فهد الهريفي، مثل الكثير من النجوم السابقين والمحللين الرياضيين، فوزًا كبيرًا للزعيم؛ وهو ما لم يتحقق. "اقرا التفاصيل"

خاص | "الانضباط" تفاجئ النصر .. فهل أفلت كريستيانو رونالدو من عقوبة "السلوك المشين"؟

5 قرارات رسمية ليس من بينهم "معاقبة" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ هكذا فاجأت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، الشارع الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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