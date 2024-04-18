من عبدالرزاق حمدالله وكريستيانو رونالدو إلى وليد الفراج .. "الصياح" في السعودية على خطى محمد صلاح!

من التصريحات الرنانة إلى العودة بـ"خفي حنين"..

SHAHID

طبيعي أن تخرج التصريحات من هنا وهناك قبل المباريات وإلا لأُلغيت المؤتمرات الصحفية؛ هناك من يختار التصريحات التي تحترم الخصم، وآخر يفضل منح خصمه الأفضلية للعب على معنوياته، وثالث يشق طريق التقليل والوعيد والتصريحات الرنانة..

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الأول والثاني يفضلان الرد في الملعب، أما الثالث فربما هو العامل بمبدأ "اسخر قبل المباراة، لعلك لن تقدر بعدها!"، منطق غريب، لكن يسلكه بعض النجوم الكبار، ربما يظنون أن تلك التصريحات من شأنها أن تؤثر معنويًا على الخصم، لكن في حقيقة الأمر هي غالبًا ما تؤثر على صاحبها أكثر من أي شخص آخر.

ربما أكبر قائد لتلك الفئة في السنوات الأخيرة هو المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، الذي ملأ الدنيا صياحًا قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بتصريحات على غرار "حان وقت الانتقام"، "لدينا حساب يجب تصفيته"، "أكثر مواجهة انتظرها"، وما شابه من تصريحات رنانة.

الأغرب فيها أن مو لم يتنصر في تاريخه قط على المرينجي وقد خسر النهائي بالفعل كما خسر قبله وبعده حتى في النسخة الحالية من البطولة القارية بدور الـ16 (5-2) و(1-0)، حتى صاح بعد هزائمه قائلًا: "أريد التنازل عن كافة ألقابي مقابل مواجهتهم من جديد".

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لكن ليس صلاح وحده من يسير على هذا النهج، فبالابتعاد عن أوروبا والانتقال للسعودية حيث الإثارة الكبرى في مختلف البطولات، لا تتوقف مثل هذه التصريحات، الكثيرون "يطقطقون ويصيحون" وفي الأخير يجرون انتكاساتهم خلفهم عقب لعب المباراة محل الحديث.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا قرناء محمد صلاح في السعودية من عشاق "الوعود الرنانة ثم حصاد خفي حنين!"..