بعد ليلة البيانات الساخنة .. حقيقة "معاقبة" النصر والاتحاد والأهلي بسبب الهلال

هل يتعرض النصر والاتحاد والأهلي لـ"العقوبة"؟..

SHAHID

ليلة ساخنة عاشتها الساحة الرياضية السعودية، مساء أمس الأربعاء؛ بسبب البيانات التي أصدرتها أندية النصر والاتحاد والأهلي.

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أندية النصر والاتحاد والأهلي أصدرت بيانات رسمية، مساء الأربعاء؛ للإعلان عن رفض تأجيل مباراة الهلال أمام قلعة الراقي، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة أجلت مباراة الهلال والأهلي، من الغد إلى يوم 6 مايو 2024؛ لمنح الزعيم "راحة"، قبل مواجهة الثلاثاء القادم، ضد نادي العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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وفي هذا السياق.. نفى القانوني الرياضي أحمد الشيخي، إمكانية توقيع أي عقوبة على النصر والاتحاد والأهلي؛ بسبب هذه البيانات، التي اعتبرها البعض تشكيكًا في نزاهة الرابطة المحترفة.

الشيخي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "البيانات الثلاثة لا تعتبر إساءات إعلامية، ولا تتعارض مع مبدأ السرية، ولا تشكّل أي مخالفة للائحة الانضباط".

وشدد القانوني الرياضي على أنه بناءً على ذلك، لا يُمكن معاقبة الأندية الثلاثة؛ حتى ولو تقدمت الرابطة السعودية المحترفة، بشكوى رسمية ضدهم.

SHAHID