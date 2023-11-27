أخبار النصر اليوم | أجانب مواجهة برسبوليس، ومركز جديد لأيمن يحيى

مركز جديد لأيمن يحيى أمام برسبوليس

يدرس لويس كاسترو المدير الفني للنصر استخدام أيمن يحيى في مركز جديد خلال مواجهة برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا مساء اليوم.

صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن المدرب استخدام الجناح السعودي في خانة الظهير الأيسر خلال مناورة أمس في المران الأخير قبل المباراة، مفضلًا إياه على محمد قاسم الجاهز للعب.

المدرب استبعد أليكس تيليس من أجانب اللقاء ويُفضل استخدام لاعب محلي في يسار الدفاع.

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