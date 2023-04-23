أخبار النصر اليوم | العالمي يستعد للوحدة .. والأكثر حصولًا على ركلات جزاء في العالم!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 إبريل 2023.

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فيديو: على طريقة جون سينا .. الهلال يسخر من كريستيانو رونالدو!

سخر نادي الهلال السعودي من نجم النصر، كريستيانو رونالدو، عبر حسابه بموقع "تيك توك" على أنغام أغنية جون سينا. "اقرأ التفاصيل"

التلفزيون البرتغالي: رونالدو مل من جورجينا .. ولا تفعل شيئًا إلا التسوق في الرياض!

كشفت تقارير تلفزيونية برتغالية أن النجم كريستيانو رونالدو لا يمر بأفضل فتراته رفقة شريكة حياته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز."اقرأ التفاصيل"

النصر ضمن الأكثر حصولًا على ضربات جزاء

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES football" عن قائمة أكثر الأندية حصولًا على ركلات جزاء منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.

وجاء نادي النصر بالمركز السابع في القائمة، بحصوله على 39 ركلة جزاء، بينما احتل الهلال المركز العاشر برصيد 38 ركلة جزاء.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

النصر يواصل استعداداته القوية لمواجهة الوحدة

واصل نادي النصر تدريباته مساء السبت، استعدادًا لمواجهة الوحدة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت تدريبات النصر مران لياقي، ثم تمارين تكتيكية ومناورة مصغرة والتسديد من مسافات مختلفة.

Shahid