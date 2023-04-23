التلفزيون البرتغالي: رونالدو مل من جورجينا .. ولا تفعل شيء إلا التسوق في الرياض!

كشفت تقارير تلفزيونية برتغالية أن النجم كريستيانو رونالدو لا يمر بأفضل فتراته رفقة شريكة حياته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.
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جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "CMTV" التلفزيونية، والتي استضافت خبير في إشارات الجسد وخبير آخر نفسي لتحليل المنعطفات الأخيرة في حياة الثنائي الأشهر.
وقال أحدهما: "تصرفات رونالدو الأخيرة تشير إلى أن حياته الشخصية لا تمر بأوقات سعيدة حاليًا، ربما ذلك لأنه بعيدًا عن والدته ونحن نعلم لماذا هي بعيدة حاليًا".
وأضاف الآخر: "رونالدو ليس سعيدًا، فجورجينا تقضي اليوم عالقة في مراكز التسوق في الرياض، ولا تفعل أي شيء سوى صرف الأموال، كما أنها تحيط كريستيانو بكل ما يخصها، وهنا القصة لا تصبح طريفة بالنسبة لرونالدو".
أما المذيع فقد قال: "قلت طوال الأشهر الماضية أنهما لا يناسبان بعضهما البعض وأنه لن يكون هناك زواجًا بينهما، الحقيقة أنه مل منها وأنهما سينفصلاح في وقتِ ما".
جدير بالذكر أن جورجينا بالفعل تمت مشاهدتها علانية في عدة مرات منذ انتقال رونالدو للنصر وهي تقوم بالتسوق من المحال التجارية الشهيرة في الرياض.
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