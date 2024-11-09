أخبار النصر اليوم | براءة العالمي من واقعة رئيس الهلال .. ونصيحة للحصول على أفضل نسخة من كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 9 نوفمبر 2024.

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الأجانب ليسوا مكتملين! .. غياب "مفاجئ" لنجم النصر عن ديربي الرياض

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي، صدمة بغياب أحد نجوم الفريق الأجانب، بشكل مفاجئ عن مباراة الديربي أمام الرياض، والمقامة ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | "قصر بـ100 مليون!" .. سر مفاجئ يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر

لا صوت يعلو على "مصير" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بالتزامن مع اقترابه من دخول الستة أشهر الأخيرة في عقده. "اقرأ التفاصيل"

نجم النصر يبدأ في "كتابة نهايته" ضد الرياض .. والهلال أعاد "العالمي المرعب" لجماهيره ولكن!

"الكبار يعرفون كيف يعودون مجددًا".. هذا ما أثبته الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من خلال نتائجه في الفترة القليلة الماضية؛ وآخرها ضد الرياض، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

لم يحتفل مع زملائه وطريقة بيولي تؤجل حلم الألفية .. كريستيانو رونالدو لن يسجل في الدوري إلا بحالة واحدة!

فاز النصر، ولكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يسجل، إلا أن النقاط الثلاث كفيلة بخروج جماهير الأصفر راضية، قبل التوقف الدولي، بعد تعويض التعادل مع الهلال في أسبوع الديربيات، بفوز ثمين على الرياض في ديربي ثانٍ على التوالي، ضمن الجولة العاشرة. "اقرأ التفاصيل"

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بعد فشله في هز شباك الرياض .. بيولي يحكم على كريستيانو رونالدو ويكشف سر عدم ثبات تشكيل النصر

كشف الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن رأيه تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد غيابه عن التسجيل أمام الرياض، فيما كشف عن سر الاكتفاء بهدف وحيد في ديربي الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بعد الهلال والنصر .. وليد الفراج يعتذر لجماهير العين الإماراتي عن مطالبة الأهلي بخماسية "ثالثة"!

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة اعتذار إلى جماهير العين الإماراتي، على خلفية مطالبته للنادي الأهلي بالفوز بخماسية على العين، على غرار الهلال والنصر، في دوري النخبة الآسيوية. "اقرأ التفاصيل"

إعلامي سعودي ينصح بيولي بـ"الخيار الصعب" للحصول على "أفضل نسخة من كريستيانو رونالدو"

اتفق الإعلاميان السعوديان هاني الداود وعماد السلمي، على ضرورة أن يعتمد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر على التدوير في مباريات الفريق المقبلة، بين ثنائي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا. "اقرأ التفاصيل"

بشرط واحد .. طبيب النصر يطلب من أندرسون تاليسكا أشعة خلال الإجازة

وجه كارلوس ميجيل طبيب نادي النصر طلبًا إلى النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق، وذلك خلال فترة الإجازة التي حصل عليها رفقة زملائه اللاعبين. "اقرأ التفاصيل"

"النصر والاتحاد سيفوزان بلقب واحد" .. سعود الصرامي يتوقع موعد وصول الهلال لـ100 بطولة في تاريخه!

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن توقعاته بشأن موعد وصول فريق الكرة بنادي الهلال، إلى 100 بطولة عبر تاريخه، مؤكدًا أن حضور جماهير الأندية بكثافة في المباريات لا يعني فوزها بالبطولات. "اقرأ التفاصيل"

"خطاب رسمي" يبرئ النصر .. الحقيقة الكاملة وراء منع فهد بن نافل من دخول الأول بارك

شهدت مباراة ديربي الرياض، غضبًا كبيرًا من قِبل جماهير الهلال، بعد تداول أنباء حول منع فهد بن نافل، رئيس المؤسسة غير الربحية، من دخول بوابة ملعب الأول بارك بسيارته، قبل مواجهة النصر، ما دفعه للتوجه إلى الملعب سيرًا على الأقدام. "اقرأ التفاصيل"