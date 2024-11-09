إعلامي سعودي ينصح بيولي بـ"الخيار الصعب" للحصول على "أفضل نسخة من كريستيانو رونالدو"

هل يلجأ بيولي إلى المغامرة؟

اتفق الإعلاميان السعوديان هاني الداود وعماد السلمي، على ضرورة أن يعتمد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر على التدوير في مباريات الفريق المقبلة، بين ثنائي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وقال هاني الداود في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن": "النصر الآن يمر بمرحلة جيدة من حيث تحسن الأداء والنتائج، عودة تاليسكا لجزء من مستواه، يساعد الفريق في الهجوم، ويمنح بيولي خيارات إضافية متنوعة"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الإعلامي السعودي: "كريستيانو بدأ مستواه في التراجع مع ضغط المباريات، حيث اختلف أداءه عن الموسم الماضي، إذ لا يستطيع الضغط بنفس القوة على المدافعين".

وتساءل الداود: "ماذا لو فكر النصر في اللعب برونالدو أكثر في دوري أبطال آسيا وإراحته من من مباريات الدوري، واعتمد على أنجيلو وتاليسكا في المشاركات المحلية، وقتها سيخفف الضغط على الدون كثيرًا وسيحل على أكبر استفادة منه".

واتفق معه في الرأي، الناقد الرياضي عماد السالمي، قائلًا: "الملعب لا يحتمل وجود كريستيانو مع تاليسكا، إذا نجح بيولي في إدارة عملية التدوير بين الثنائي سيحصل على أعظم نسخة من رونالدو مع النصر".

وواصل: "أعلم أن القرار صعب، لكن يجب أن يجلس بيولي مع رونالدو ويقنعه بهذا الأمر من أجل الاستفادة العامة للفريق".

GOAL

وتراجع معدل أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في 15 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه، بينما يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بـ6 أهداف.