"خطاب رسمي" يبرئ النصر .. الحقيقة الكاملة وراء منع فهد بن نافل من دخول الأول بارك

بعد مطالبة وزير الرياضة بالتحقيق في هذه الواقعة..

شهدت مباراة ديربي الرياض، غضبًا كبيرًا من قِبل جماهير الهلال، بعد تداول أنباء حول منع فهد بن نافل، رئيس المؤسسة غير الربحية، من دخول بوابة ملعب الأول بارك بسيارته، قبل مواجهة النصر، ما دفعه للتوجه إلى الملعب سيرًا على الأقدام.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وطالب متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالمعاملة بالمثل في مباراة الدور الثاني، فيما شن محمد الدعيع، أسطورة الهلال، هجومًا كبيرًا على الجهة المسؤولة عن ملعب الأول بارك، مطالبًا وزير الرياضة، بالتدخل من أجل التحقيق مع الجهات المعنية، بسبب المعاملة التي لا تليق مع ابن نافل، على حد وصفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وروى الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي، عبر برنامج "جلسة نصر"، القصة الكاملة وراء منع فهد بن نافل، من دخول ملعب الأول بارك، قبل مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل بين النصر والهلال (1-1)، في الجولة التاسعة من دوري روشن، مؤكدًا أن رئيس الهلال كان يرغب في الدخول عبر بوابة رقم (11)، إلا أنها كانت مغلقة لدواعي أمنية.

وأضاف "بوابتا 10 و12 كانتا مخصصتين لإدارة نادي الهلال وأعضاء الشرف والفريق الضيف، وهذا محضر وخطاب تم إرساله إلى الهلال، بشأن ترتيبات ما قبل المباراة، ولكن فهد بن نافل كان مصرًّا على الدخول من بوابة 11، فأخبروه بأن هذا الأمر ممنوع، وفق دواعي أمنية، تمنع فتح البوابة".

واستطرد العنزي "هناك ممر صغير أمامه سياج، حاول فهد بن نافل عبوره لدخول بوابة 11، ولكنهم أوقفوه، فاتخذ قرارًا فرديًا بالنزول من السيارة والسير على قدمه. الهلال كان على علمٍ بهذه الترتيبات، ولا أعرف لماذا تُختلق هذه القصة؟".

GOAL

ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، مبتعدًا بفارق نقطة عن الاتحاد الوصيف، بينما يأتي النصر في المركز الثالث بـ22 نقطة.