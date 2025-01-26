أخبار النصر اليوم | لاعب العالمي يقترب من الشباب ووكيل جون دوران يفجر مفاجأة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الـ26 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد الموافق الـ26 من يناير 2025، وكل ما يدور حول الفريق.

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لاعب النصر يقترب من الشباب

أكد برنامج "الأول" أن محمد آل فتيل؛ مدافع النصر، يقترب من الرحيل بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع النادي بيناير الجاري.

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وأشار البرنامج إلى أن الشباب هو وجهة صاحب الـ33 عامًا المقبلة، دون توضيح ما إذا كان النادي العاصمي سيقوم بشراء الستة أشهر المتبقية في عقده مع النصر أم أن اللاعب سيوقع حاليًا وينضم له مجانًا في نهاية الموسم الجاري.

ولم يشارك آل فتيل إلا في 11 مباراة فقط في الموسم الجاري بمختلف البطولات مع النصر، بواقع 478 دقيقة، إذ أنه ليس من العناصر الأساسية لكتيبة المدرب ستيفانو بيولي.

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