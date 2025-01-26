"الجراءة وراء الاستبعاد حتى من البرامج" .. أول رد فعل لفؤاد أنور بعد تجاهل تكريمه في جولة الأساطير

نجم الشباب والنصر الأسبق خارج جولة الأساطير!

ضربت الخلافات الوسط الرياضي السعودي على خلفية "جولة الأساطير"، وتصدر فؤاد أنور؛ نجم الشباب والنصر الأسبق، تلك الخلافات والانقسامات.

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رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت إطلاق اسم "جولة الأساطير" على الجولة الـ17 من دوري روشن، على أن يختار كل نادٍ عدد من أساطيره لتكريمهم.

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الشباب بدوره أعلن قائمة أساطيره، والتي خلت من فؤاد أنور الذي لعب له لثماني سنوات مع الفريق الأول بعد تصعيده من فريق الشباب في صيف 1990 قبل أن ينتقل للنصر في صيف 1998 ليلعب له حتى الاعتزال في عام 2001.

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وبينما هب الكثيرون للدفاع عن حق أنور في التكريم من قبل إدارة الليث الأبيض، دافع النجم السعودي الأسبق عن نفسه بطريقة "إعادة نشر" رسالة أحد الجماهير النصراوية له.

المشجع المعروف على منصة "إكس" باسم ماجد العالمي نشر فيديو لتصريح قديم لفؤاد أنور، يجيب به على سؤال (لو عاد بك الزمن .. هل كنت ستختار الشباب كأول نادٍ لك؟"، ليرد: "لا! سأختار النصر".

وكتب النصراوي في رسالته التي أعاد نشرها نجم ناديه الأسبق: "إبعاد الأسطورة فؤاد أنور من قائمة أساطير الشباب، إبعاد الأسطورة فؤاد أنور من الظهور عبر البرامج الرياضية، هذا التصريح الجريء الشجاع كلف فؤاد الكثير، ولكنه كسب محبة وتقدير جمهو النصر، الجمهور الأكبر في تاريخ كرة القدم السعودية، نفخر ونعتز بهذه القامة والهامة الكروية".

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يذكر أن صاحب الـ52 عامًا حقق ست بطولات رسمية في تاريخه الكروي، جميعها مع الشباب بواقع 3 دوري سعودي و3 كأس ولي العهد، بخلاف كأس آسيا مع المنتخب الوطني عام 1996، فيما لم يتوج بأي لقب مع النصر.