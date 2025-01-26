فيديو | بعد تسعة الهلال .. الفتح يسخر من نفسه قبل مواجهة النصر!

الليلة النموذجي يحل ضيفًا على العالمي..

رغم الموسم الصعب الذي يمر به الفتح في دوري روشن السعودي إلا أن المركز الإعلامي للنادي لا يزال محتفظًا بروح الدعابة على منصات التواصل الاجتماعي، حتى ولو وصل الأمر للسخرية من النموذجي.

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الفتح يتذيل حاليًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد تسع نقاط فقط، حصدها من الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاث، فيما خسر 11 مباراة أخرى.

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إحدى هزائم النموذجي كانت تاريخية، حيث تلقى تسعة أهداف نظيفة خلال مواجهة الهلال بالجولة قبل الماضية "الـ15"، على استاد المملكة أرينا.

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لكنه تدارك الوضع في الجولة التالية "الـ16"، ونجح في الانتصار أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، واستغل تلك الفرصة للسخرية قبل مواجهة النصر اليوم الأحد..

المركز الإعلامي للفتح عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، نشر فيديو لرجل يقوم بالتصفيق فرحًا ثم فجأة يسود الحزن عليه، معلقًا: "بعد ما فرحنا قدام ضمك، تذكرنا أننا بنلعب مع النصر"، في إشارة للخوف من المباراة المرتقبة.

العالمي من المقرر أن يستضيف الفتح في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن.

ولا يمر النصر بموسم جيد كذلك، إذ يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن الصدارة، التي يقتسمها الهلال والاتحاد، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.