أخبار النصر اليوم | السبب الحقيقي وراء أزمة الانتخابات .. وانتعاش خزينة العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 21 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

قبل الميركاتو .. انتعاش خزينة النصر بـ"مبلغ ضخم" ووعد من إبراهيم المهيدب

انتعشت "خزينة" نادي النصر السعودي، بمبلغ مالي ضخم، قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

كواليس مثيرة .. "قرصة أذن" من خالد بن فهد وراء أزمة انتخابات النصر!

تفاجأت جماهير النصر السعودي، مساء يوم الخميس، بعدم اكتمال "النصاب القانوني" للجمعية العمومية بالنادي؛ من أجل اختيار رئيس جديد للشركة "غير الربحية". "اقرأ التفاصيل"

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هل يتراجع اتحاد الكرة عن قراره؟ تطور "صادم" بشأن قوائم الأندية قبل النخبة الآسيوية

شهدت مسألة تقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي تطورًا جديدًا، سيصدم ناديي الهلال والنصر، وذلك قبل بداية الموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركة الزعيم والعالمي بجانب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة. "اقرأ التفاصيل"

لأنه يشعر بالفخر .. قائد روما يصدم النصر ويرفض عرضه!

صدم لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما الإيطالي، نادي النصر بعدما تقدم له بعرض، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

المنافسة ستكون على أعلى مستوى في بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025 وحين نتحدث عن عملاق بحجم النصر بما له من مكانة في تاريخ الكرة السعودية، سنتحدث عن الكثير من الإثارة. "اقرأ التفاصيل"