لأنه يشعر بالفخر .. قائد روما يصدم النصر ويرفض عرضه!

نجم روما يفضل البقاء مع فريقه ورفض عرض العالمي

صدم لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما الإيطالي، نادي النصر بعدما تقدم له بعرض، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن أن نادي النصر قدم عرضًا إلى بيليجريني، من أجل التعاقد معه، ولكن اللاعب رفض الرحيل عن فريقه.

وأضافت الصحيفة أن لورينزو بيليجريني يشعر بالسعادة والفخر لأنه قائد لفريق روما، ولذلك فضّل البقاء مع فريقه وعدم الانتقال إلى النصر.

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كما أن بيليجريني يؤمن تمامًا بمشروع مدربه دانييلي دي روسي مع روما، ولذلك رفض عرض النصر.

ويلعب لورينزو مع روما منذ عام 2017، حينما انتقل إلى صفوفه قادمًا من ساسولو، حيث قاد الفريق للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي موسم 2021-2022.