كواليس مثيرة .. "قرصة أذن" من خالد بن فهد وراء أزمة انتخابات النصر!

أزمة انتخابات نادي النصر تشتعل..

تفاجأت جماهير النصر السعودي، مساء يوم الخميس، بعدم اكتمال "النصاب القانوني" للجمعية العمومية بالنادي؛ من أجل اختيار رئيس جديد للشركة "غير الربحية".

وبسبب عدم اكتمال "النصاب القانوني"؛ تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي، إلى الخامسة من عصر يوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -؛ على أمل إنهاء الأزمة، والإعلان عن الرئيس الجديد.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر؛ هو السبب الرئيسي في عدم اكتمال "النصاب القانوني" للجمعية العمومية.

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الصحيفة أكدت على أن ابن فهد - صاحب أعلى كتلة تصويتية في الجمعية العمومية للنصر -، لم يحضر للتصويت؛ بسبب اعتراضه على سياسات العمل الإداري في النادي، طوال الأشهر الأخيرة.

وأشارت إلى أن "الرمز"، غاضب بشدة من الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر، وعضو آخر ذي صلاحيات متعددة في النادي.

وأوضحت الصحيفة، أن خالد بن فهد لن يعود إلى النصر، في ظل وجود فينجا، وهذا العضو الإداري النافذ - الذي لم يتم الكشف عن اسمه -.