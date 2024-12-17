أخبار النصر اليوم | صفقة شتوية ضخمة وانقلاب على الرمز خالد بن فهد وجدل التصريحات المنسوبة لجويدو فينجا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ17 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الثلاثاء الموافق الـ17 ديسمبر 2024.

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"من جحيم العقوبات ونحس الإصابات إلى رهبة الهلال!" .. كأس الخليج يعيد الحياة إلى نواف العقيدي وحراس السعودية

بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ ستكون بمثابة "جهاز الإنعاش" لمركز حراسة المرمى، في الكرة السعودية. (طالع التفاصيل)

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"نحترمه ونقدره ولكن!" .. رد حاسم من النصر على علاقة سلطان الغشيان بقناة النادي

رد النصر بشكل حاسم على الجدل المثار حول علاقة الإعلامي سلطان الغشيان بقناة النادي، وذلك عبر سعيد أبو داهش المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر والمكلف بالعلاقات العامة والتواصل وقناة النادي. (طالع التفاصيل)

فيديو | يتفاوض على استبدال سيارة صديقه بأخرى .. موقف طريف لابن كريستيانو رونالدو في شوارع الرياض

يبدو أن كريستيانو جونيور؛ نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، قد انخرط بشكل كبير في الحياة بالرياض، لدرجة دفعته للوقوف في الشارع للتفاوض على شراء سيارة أحدهم. (طالع التفاصيل)

"صفقة الهلال والأهلي الضائعة!" .. النصر يرصد هدفه الشتوي الكبير لعيون الآسيوية

رصد مسؤولو نادي النصر، صفقة عالمية من العيار الثقيل؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025". (طالع التفاصيل)

GOAL

في الماضي كانوا يغضبون لأجله! .. نبأ حزين على الرمز خالد بن فهد يُقابل بترحاب من جمهور النصر

"سبحانه مغير الأحوال" .. فبينما كان يتجمع جمهور النصر بدرجة كبيرة حول الرمز الأمير خالد بن فهد، تغيرت نظرة الغالبية له مع استحواذ صندوق الاستثمارات على 75% من ملكية النادي. (طالع التفاصيل)

"طلبت الدعم من أعضاء شرف النصر" .. تصريحات منسوبة لجويدو فينجا تثير الجدل

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش الجدل بين جماهير النصر بحديثه عن تصريحات منسوبة للإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي "المؤسسة الربحية". (طالع التفاصيل)

ليس ريال مدريد .. إيمريك لابورت يعطي "الضوء الأخضر" لهذا الفريق المفاجئ للتفاوض مع النصر!

منذ الصيف الماضي واسم المدافع الدولي إيمريك لابورت، يرتبط بـ"الرحيل" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا. (طالع التفاصيل)

بعد دفاعه عن جويدو فينجا .. فهد الهريفي مهاجمًا بعض الجماهير: أنتم دمار النصر وحطب ناره!

تقريبًا لم يتوقف السجال بين فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، وجماهير العالمي في السنوات الأخيرة، وبطل ذلك الشجار مؤخرًا هو الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي "المؤسسة الربحية". (طالع التفاصيل)