في الماضي كانوا يغضبون لأجله! .. نبأ حزين على الرمز خالد بن فهد يُقابل بترحاب من جمهور النصر

العلاقة بين الطرفين تغيرت كليًا!

"سبحانه مغير الأحوال" .. فبينما كان يتجمع جمهور النصر بدرجة كبيرة حول الرمز الأمير خالد بن فهد، تغيرت نظرة الغالبية له مع استحواذ صندوق الاستثمارات على 75% من ملكية النادي.

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الأمير الرمز ساهم في السنوات الماضية في حسم عديد الصفقات للعالمي، على رأسها البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي خطفه من الهلال في غضون ساعات قليلة.

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لكن انسحابه من المشهد مؤخرًا، خاصةً والفريق الأول لكرة القدم يعاني من فترات تراجع في النتائج والأداء، تسبب في غضب الجماهير منه، لذا ما كان من الجمهور إلا أن يقابل النبأ الذي نشره الصحفي النصراوي عبدالعزيز العصيمي بالترحاب..

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العصيمي أوضح أن عضوية الأمير خالد بن فهد في نادي النصر تنتهي بنهاية العام الجاري 2024، دون الكشف عن نواياه بشأن تجديدها من عدمه.

أحدهم كتب ردًا على الصحفي النصراوي: "حلو إكتير .. حلو إكتير، أخيرًا سينعتق النصر رسميًا من آخر عناصر الحرس القديم، تكبير .. تكبير، وأخيرًا النصر سيتنفس هواءً نقيًا يا عشاق النصر الأوفياء"، فيما علق آخر: "الرمز من زمان مبتعد بغض النظر عن انتهاء عضويته"، قبل أن يضيف ثالث: "ما فيه رمز غير عبدالرحمن بن سعود الله يرحمه، هذا هادم نصر السويلم".

يذكر أن النصر خسر بطولة كأس السوبر السعودي في مطلع الموسم الجاري، بجانب وداعه كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.

فيما يواصل مشواره في النخبة الآسيوية متأهلًا لدور الـ16، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 25 نقطة متأخرًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد "المتصدر".