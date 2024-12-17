"من جحيم العقوبات ونحس الإصابات إلى رهبة الهلال!" .. كأس الخليج يعيد الحياة إلى نواف العقيدي وحراس السعودية

بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ ستكون بمثابة "جهاز الإنعاش" لمركز حراسة المرمى، في الكرة السعودية.

حراس المرمى السعوديين كانوا الأكثر تضررًا من الثورة الرياضية الكبرى في البلاد؛ حيث أصبحت جميع أندية المملكة وخاصة الكبيرة منها، تعتمد على "نجوم أجانب" في هذا المركز.

لذلك.. سيكون "خليجي 26" فرصة للحراس السعوديين، الذين تم اختيارهم في قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ لإعادة استكشاف أنفسهم مرة أخرى، بعد فترة غياب طويل.

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هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قام باستدعاء رباعي حراسة المرمى "محمد العويس، نواف العقيدي، محمد الربيعي وأحمد الكسار"، إلى المعسكر الإعدادي لبطولة كأس الخليج.

وكانت قرعة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، قد أسفرت عن تواجد الأخضر السعودي في "المجموعة الثانية" القوية؛ إلى جانب كل من "العراق، البحرين واليمن".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ كيف سيكون "خليجي 26" بمثابة بطولة إعادة الحياة إلى حراسة المرمى السعودية بصفة عامة..