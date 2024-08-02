أخبار النصر اليوم | التحالف مع الهلال .. وإيمريك لابورت يطلب الرحيل!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024.

قائمة النصر لموسم 2024-2025 .. لويس كاسترو يستقر على 4 من خماسي الشباب

استقر لويس كاسترو المدير الفني للنصر على 4 لاعبين من فريق الشباب في النصر من أصل 5 سيُسجلون ضمن قائمة الفريق الأول لموسم 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

لمساعدة كريستيانو رونالدو وتقليد "سر الهلال" .. مراكز يحتاج النصر لتدعيمها قبل الموسم الجديد!

أصبحنا على أعتاب موسم جديد، تتجدد معه طموحات جميع الأندية، فلا يخفى على الجميع أن طموح النصر هو تصحيح أخطاء الموسم الماضي، وتعويض الجماهير بتحقيق البطولات، ولن يحدث ذلك إلا بتدعيم الفريق. "اقرأ التفاصيل"

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"الهلال والنصر قد يتحالفان معًا" .. تحرك عاجل بعد غموض مصير الميركاتو

حالة غموض كبيرة أصابت العديد من أندية المملكة العربية السعودية؛ بسبب "الميزانية" المخصصة للتعاقدات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"مصير سعد الشهري وأزمة إيمريك لابورت مع النصر" .. قرار عاجل من إبراهيم المهيدب

اتخذ إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، قرارًا حاسمًا؛ في ظل عديد الملفات الساخنة في الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"طلب حكام أجانب لنهائي السوبر قبل أن يتأهل" .. سر تصرف النصر المثير للجدل

أثار مسؤولو نادي النصر، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك قبل انطلاق منافسات كأس السوبر المحلي، في الثالث عشر من أغسطس الجاري. "اقرأ التفاصيل"

بعيدًا عن سيكو فوفانا .. الاتفاق يقترب من لاعب النصر ويخطط لضم زميله

يواصل نادي الاتفاق السعودي، "مطاردة" لاعبي عملاق الرياض النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل تدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"أمر طبيعي" .. فيرناندو هييرو يرد على غضب جماهير النصر ضد الإدارة!

رد الإسباني فيرناندو هييرو المدير الرياضي لنادي النصر، على غضب جماهير ناديه ضد الإدارة، ومطالبتها برحيل بعض الأسماء أبرزها الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي الحالي، بجانب قلقها من أوضاع الفريق. "اقرأ التفاصيل"

"يحظى بدعم مادي فلكي" .. الكشف عن المتسبب الحقيقي في أزمات النصر

كشف الإعلامي النصراوي سعود الصرامي، عن الشخص المتسبب في أزمات نادي النصر، مُشيرًا إلى أن العالمي ليست لديه أي أزمات مالية بعدما حظي بدعم مادي ضخم مؤخرًا. "اقرأ التفاصيل"