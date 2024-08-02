"يحظى بدعم مادي فلكي" .. الكشف عن المتسبب الحقيقي في أزمات النصر

مشكلة النصر ليست مالية ولكنها إدارية!

كشف الإعلامي النصراوي سعود الصرامي، عن الشخص المتسبب في أزمات نادي النصر، مُشيرًا إلى أن العالمي ليست لديه أي أزمات مالية بعدما حظي بدعم مادي ضخم مؤخرًا.

وقال الصرامي خلال تصريحات عبر إذاعة "العربية FM": "الشركة الربحية تقدم دعم مادي هائل للنصر، ولا يوجد أحد ينكر دعم صندوق الاستثمارات ووزارة الرياضة أو لجنة الاستقطاب، فهو يرتكب الأخطاء".

وأضاف: "النصر حظي بدعم مادي فلكي وتاريخي من صندوق الاستثمارات من الوزارة ولجنة الاستقطاب، ولكن هناك إداري اسمه جويدو فينجا يستمر في ارتكاب الأخطاء".

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واستدل الصرامي على ما ذكره قائلًا: "حدث اجتماع وجلس فيه العضو الذهبي عبد اللطيف الشثري ومسلي آل معمر رئيس النادي وكبار النصراويين وسجلوا تلك الملاحظات، كانت من ضمنها إذا استمر جويدو سينسحب الأمير خالد بن فهد من دعم النصر، وهو ما حدث بالفعل".

يُذكر أن الأمير خالد بن فهد يعد من أكبر داعمي نادي النصر خلال السنوات الأخيرة، حيث هو السبب الرئيسي في إتمام صفقة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد أن كان قريبًا من الهلال، بالإضافة إلى العديد من الصفقات القوية، قبل قراره بالابتعاد عن الساحة النصراوية.