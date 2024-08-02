"أمر طبيعي" .. فيرناندو هييرو يرد على غضب جماهير النصر ضد الإدارة!

المدير الرياضي للنصر يرد على غضب جماهير العالمي

رد الإسباني فيرناندو هييرو المدير الرياضي لنادي النصر، على غضب جماهير ناديه ضد الإدارة، ومطالبتها برحيل بعض الأسماء أبرزها الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي الحالي، بجانب قلقها من أوضاع الفريق.

وظهر فريق النصر بوجه باهت خلال جميع ودياته التي أقيمت خلال معسكر الفريق الذي أقيم في البرتغال، الأمر الذي أغضب الجماهير التي طالبت بتغيير في الإدارة وأيضًا دعم الفريق.

وقال هييرو خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "ما يحدث من جانب جماهير النصر أمر طبيعي جدًا، وهذا هو حال كرة القدم، فهم مشجعون لفريق كبير ويُريدون أن يحقق فريقهم نتائج إيجابية دائمًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاء ذلك تعليقًا من جانب هييرو على غضب الجماهير، بسبب فشل النادي في إبرام صفقات قوية حتى الآن لتدعيم الفريق، بعد ارتباط النادي بأكثر من لاعب، أبرزهم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وبرونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد وغيرهما.

ويتواجد نادي النصر حاليًا في مدينة ماربيلا الإسبانية، استعدادًا لمواجهتي غرناطة وألميريا، استعدادًا للموسم المقبل 2024-25.