أخبار النصر اليوم | اعتراف هلالي بأفضلية رونالدو وقيد حرمان العقيدي من آسيا "ضد مجهول"!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 6 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 6 مايو 2024

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"حتى الصيف المقبل!" .. النصر يفسد حلم بيكهام بفصل جديد في أسطورة جمع رونالدو وميسي

"بكيت في السرير فور علمي بموافقته".. هكذا كشف ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي الأمريكي وأسطورة منتخب إنجلترا، عن رد فعله إزاء قبول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالانتقال إلى فريقه بعد مفاوضات استمرت 5 سنوات. (طالع التفاصيل)

21 لاعبًا .. وليد الفراج يكشف هوية لاعبي برنامج الاستقطاب لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

أثار سعد اللذيذ رئيس برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية الجدل مجددًا حول دعم البرنامج لأندية صندوق الاستثمار السعودي بتصريحاته المثيرة يوم أمس خلال المؤتمر الصحفي لقطاع الرياضة في الوزارة. (طالع التفاصيل)

"ليش بيخسر".. أطفال في عائلة محمد نور يتركون الاتحاد لتشجيع هذا النادي!

كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، عن مفاجأة حول قيام نجله وطفل من أقاربه بتغيير ميولهما الكروية من تشجيع العميد بسبب هزائمه المؤخرة. (طالع التفاصيل)

"النصر ينتظر الهدية" .. مفاجأة قانونية تمنح الاتحاد خطة للثأر من الهلال قبل نهائي كأس الملك!

فجر حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي، مفاجأة حول إمكانية تحرك نادي الاتحاد، لحرمان نجم الهلال، مالكوم فيليب، من المشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام النصر. (طالع التفاصيل)

قبل مواجهة الأهلي .. عضو شرف الهلال: هذا الفريق الأكثر قدرة على إيقافنا، ورونالدو الأفضل في الدوري

الصراع الشرس بين الهلال والنصر لا يمنع بعض الأشخاص من الطرفين بمنح الأفضلية للآخر في بعض النقاط، وآخرهم كان الأمير نواف بن محمد عضو شرف الزعيم الذي اعترف بأفضلية كريستيانو رونالدو نجم العالمي على جميع أجانب دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"رونالدو لم يُذكر في تمويل الاستقطاب".. وليد الفراج يرد على غموض صفقة النصر الكبرى!

لا يزال لغز صفقة تعاقد نادي النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في شتاء 2023، مثار جدل، حول الجهة الممولة للصفقة التي أحدثت هزة في الأوساط الرياضية العالمية. (طالع التفاصيل)

"من كلم النصر وقال لا يشارك؟" .. رسائل نارية تطارد اتحاد الكرة بعد حرمان العقيدي من الآسيوية

أثار إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدلًا جديدًا بين جماهير النصر، عقب تصريحه حول قرار إيقاف الحارس نواف العقيدي، ومنعه من المشاركة الآسيوية. (طالع التفاصيل)

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تشافي وتشابي وبطل إيطاليا .. مدربون براتب أقل من شاموسكا في دوري يلو السعودي!

أتم المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا اتفاقه مع إدارة نادي نيوم على تولي تدريب الفريق الأول الموسم القادم، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه الحالي التعاون. (طالع التفاصيل)

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