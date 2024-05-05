اتحاد الكرة يتبرأ من إيقاف حارس النصر في آسيا..

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أثار إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدلًا جديدًا بين جماهير النصر، عقب تصريحه حول قرار إيقاف الحارس نواف العقيدي، ومنعه من المشاركة الآسيوية.

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وغاب العقيدي عن المشاركة مع النصر في مباريات دوري أبطال آسيا، عقب قرار لجنة الاحتراف بإيقافه لمدة 5 شهور، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، بداعي توجيه السباب للإداريين في المنتخب والتمرد في معسكر كأس آسيا (قطر 2023)، ليثير تساؤلات الجماهير حول قانونية غياب الحارس عن البطولات الآسيوية، على غرار إيقافه محليًا.

وتلقى القاسم سؤالًا حول إيقاف العقيدي عن المشاركة الآسيوية، أثناء حضوره المؤتمر الدوري للرياضة السعودية، في وزارة الرياضة، ليرد قائلًا إن اتحاد الكرة سبق وأن تلقى هذا السؤال ورد بأن الأمر لا يخصه، بل يتعلق بالاتحاد الآسيوي المخول بالرد على هذا الاستفسار.

ووجه الناقد عايد الرشيدي، رسالة إلى الأمين العام للاتحاد السعودي قائلًا "إيقاف العقيدي شأن داخلي لا علاقة للاتحاد الآسيوي من قام بالتحقيق وأوقف العقيدي؟ اتجاه القدم ولجانه. لم يخالف العقيدي أنظمة ولوائح ومسابقات الاتحاد الآسيوي ليتم إيقافه من الاتحاد الآسيوي، لذلك يجب أن تكون الشفافية واضحة. أخيرًا أنا على يقين أن الاتحاد الآسيوي لا يتدخل في العقوبات المحلية، ولكل اتحاد أنظمته وقوانينه الخاص بها في عقوبات اللاعبين".

وعلق الناقد محمد الدويش على رسالة القاسم، قائلًا "أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أنهم لم يمنعوا نواف العقيدي من المشاركة الآسيوية. من منعه؟ من كلم إدارة النصر وقال: لا يشارك؟"

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وذكر مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لصحيفة "الرياضية" بأن قائمة النصر لم تضم أي لاعب موقوف، ما يؤكد عدم إيقاف العقيدي عن المشاركات الآسيوية، والتي شهدت تأهل النصر إلى الدور ربع النهائي، قبل الخروج أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح، بعد التعادل الإجمالي بنتيجة (4-4).

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