قبل مواجهة الأهلي .. عضو شرف الهلال: هذا الفريق الأكثر قدرة على إيقافنا، ورونالدو الأفضل في الدوري

الهلال سيُواجه رونالدو في نهائي كأس الملك

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الصراع الشرس بين الهلال والنصر لا يمنع بعض الأشخاص من الطرفين بمنح الأفضلية للآخر في بعض النقاط، وآخرهم كان الأمير نواف بن محمد عضو شرف الزعيم الذي اعترف بأفضلية كريستيانو رونالدو نجم العالمي على جميع أجانب دوري روشن السعودي.

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الأمير نواف بن محمد اختار النجم البرتغالي كأفضل لاعب أجنبي في دوري روشن لكن مشددًا في نفس الوقت أنه لا يتمنى وجوده في الهلال، موضحًا "رونالدو أفضل لاعب في دوري روشن لكني لم أكن أتمناه في الهلال، لأن منظومة الفريق وأسلوب لعبه بالمجموعة الحالية من اللاعبين أفضل".

أضاف مستدركًا "لكن في نفس الوقت، الوهج والسمعة والمتابعة لناديك ورونالدو معك ستكون أفضل دون شك".

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عضو شرف الهلال أكد أن مباراة نهائي كأس الملك أمام النصر ستكون صعبة ومتكافئة تمامًا، مضيفًا "النصر بالطبع قادر على إيقاف الهلال، وأعتقد أنه أكثر فريق قادر على إيقاف الهلال حاليًا، المباراة 50-50. الدوري؟ حُسم تقريبًا ولكن الخوف من الإصابات".

وأتم الأمير نواف حديثه لبرنامج صدى الملاعب بالإشارة إلى أن مواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من دوري روشن مساء اليوم ستكون صعبة جدًا.

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