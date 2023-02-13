أخبار النصر اليوم | اختبار للثلاثي المصاب، وأرقام مذهلة لفريق السيدات

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 فبراير 2023.

اختبار يُحدد فرص ثلاثي النصر المصاب للعب أمام التعاون

استأنف النصر تدريباته يوم أمس الأحد بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة التي منحها المدرب رودي جارسيا للاعبين عقب الفوز على الوحدة، وذلك استعدادًا لمواجهة التعاون يوم الجمعة القادم في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وغاب الثلاثي المصاب، تاليسكا وبيتي مارتينيز وألفارو جونزاليس، عن المران الجماعي وأدوا تدريبات علاجية وتأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي.

اللاعبون الثلاثة من المقرر أن يخضعوا لاختبارات ميدانية خلال مران اليوم لتحديد موقفهم من مواجهة التعاون.

أرقام مذهلة للنصر في دوري السيدات

تُوجت سيدات النصر بدوري السيدات السعودي الممتاز في نسخته الأولى بعد الفوز على اليمامة في الجولة الختامية 3-2، وقد حل الهلال وصيفًا بفارق 3 نقاط.

وحقق النصر أرقامًا ممتازة في دوري السيدات، حيث اعتلى الصدارة منذ الجولة الأولى حتى الأخيرة باستثناء الجولة السادسة التي ذهبت فيها الصدارة للهلال، وقد حقق الفوز بنسبة 78% من المباريات (11 من 14) وسجل هجومه 67 هدفًا منها 15 هدفًا للبحرينية حطة العيسى هدافة الفريق.

هدف رونالدو مرشح لأجمل أهداف الجولة الـ16

رشحت رابطة دوري المحترفين السعودي هدف كريستيانو رونالدو ضد الوحدة للمنافسة على هدف الجولة، ويُنافسه هدف رومارينيو خلال مواجهة الاتحاد والعدالة وهدف نواف الصعدي لاعب أبها ضد الرائد.

ويشتد التنافس بين هدفي رونالدو ورومارينيو حاليًا، حيث يتفوق الثاني بفارق ضئيل لا يتجاوز الـ4% من الأصوات.

كيف يُمكن للنصر أن يُشارك في كأس العالم للأندية 2023؟

حالة واحدة فقط تسمح للفريق الأصفر باللعب في النسخة القادمة من البطولة العالمية.

هل يلعب النصر في كأس العالم للأندية 2023؟ حالة وحيدة تضمن ذلك



رونالدو يحصل على جائزته الأولى في الدوري السعودي

لم يلعب سوى 3 مباريات واستطاع نجم النصر الفوز بجائزته الأولى.

بعد 3 مباريات فقط .. كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في السعودية

جدل كبير أثاره رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية

الصحفي الإسباني تحدث عن رونالدو وانضمامه للنصر بدلًا من الهلال وسبب ذلك.

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